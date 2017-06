Gomes: "Hiddink heeft mij het meeste geholpen"

15:40 – Guus Hiddink is de belangrijkste persoon in de carrière van Heurelho Gomes, stelt de Braziliaanse doelman zelf. Het duo werkte succesvol samen in hun gezamenlijke periode bij PSV. Hiddink haalde de nu 36-jarige doelman in 2004 naar Eindhoven.



"Het is moeilijk om te zeggen, maar ik geloof dat Guus Hiddink mij het meeste heeft geholpen in mijn carrière", zegt Gomes op de website van Watford, zijn huidige werkgever. "Bij PSV gaf hij mij de mogelijkheid om in Europa te spelen. Bovendien heb ik veel van hem geleerd."



PSV pikte Gomes op bij Cruzeiro, waar Gomes als kleine jongen fan van was. "Het was een heerlijk gevoel. Het is bijzonder om te spelen voor een club waar je fan van bent. In mijn eerste jaar won ik drie grote prijzen in Brazilië: de landstitel, de beter en een regionale competitie. Het was een droom die uitkwam."