Real Madrid domineert de CL-selectie van de UEFA

16:54 – Liefst acht van de achttien spelers die door de UEFA zijn gekozen voor de Champions League-ploeg van het seizoen droegen het shirt van Real Madrid. Naast uiteraard Cristiano Ronaldo zijn ook Isco, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Sergio Ramos, Marcelo en Dani Carvajal opgenomen in de selectie.



Alleen in het doel is er geen plaats voor Keylor Navas. Jan Oblak en Gianluigi Buffon staan onder de lat. De keepers van Atlético Madrid en Juventus hebben allebei nog twee ploeggenoten in de selectie. Oblak wordt vergezeld door Antoine Griezmann en Diego Godín, terwijl Buffon het gezelschap van Leonardo Bonucci en Miralem Pjanic heeft.



Daarnaast bevat de selectie twee spelers van AS Monaco, de verrassing van het toernooi, met Kylian Mbappé en Tiemoué Bakayoko. De overige twee plekken zijn voor de steraanvaller Lionel Messi (Barcelona) en Robert Lewandowski (Bayern München)