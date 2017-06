De Bruyne niet van slag na fout bij tegengoal: "Bal bleef steken"

5 juni 2017 – Kevin de Bruyne beleefde maandagavond niet zijn meest gelukkige optreden voor België. Door zijn fout Michael Krmencik kon na een klein halfuur scoren voor Tsjechië. Na de 2-1 overwinning was de middenvelder niet van slag door zijn fout bij de 1-1, waar hij de bal vlak voor zijn eigen doel verloor bij het opbouwen.



"Wij zijn bij Manchester City verplicht om zo te spelen", zo luidt zijn uitleg tegenover Sporza. "De bal die blijft een beetje steken en denk ik wel dat het een fout was. Maar dat maakt voor mij niet uit. Iedereen zal er wel over praten, maar ik denk dat ik verder een prima wedstrijd speel."



Voor De Bruyne gaat het nu om de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. "Het zal een wedstrijd zijn zoals negentig procent van onze wedstrijden. Een duel waarbij we veel de bal hebben en dan zullen we het beter moeten uitspelen dan vandaag. Iets meer proberen te combineren en geduld opbrengen."