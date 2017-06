Gullit ziet mooie taak: "Het hoeft niet altijd mooi te zijn"

17:29 – Aan de zijde van Dick Advocaat nam Ruud Gullit dinsdagmiddag plaats bij de perspresentatie van de nieuwe technische staf van het Nederlands elftal. De 66-voudig international krijgt vooral de taak om met zijn oog voor detail, communicatieve vaardigheden en zijn ervaringen als voetballer van waarde te zijn bij Oranje. "We hebben niet zo'n slechte ploeg als iedereen denkt."



Samen met Advocaat maakte Gullit duidelijk dat zaken uit het verleden er niet meer toe doen. De gang van zaken voor het WK 1994 in de Verenigde Staten, waarvoor de twee heren met elkaar in onmin leefden en Gullit daardoor voor de eer bedankte, was eerder al vergeten en uitgesproken. Los daarvan werden onderwerpen als het afketsen van een dienstverband als assistent-bondscoach in augustus – Gullit kwam er niet uit met Hans van Breukelen – of de gang van zaken rond het weglopen en de aanstelling van Advocaat niet besproken of weggelacht. "Als iemand het nog niet begrijpt, dan is dat is onbegrijpelijk", grinnikte Gullit. Dat was kenmerkend.



"Ik ken de oorzaken"

Het ging over de toekomst van Oranje en deze ziet er volgens Gullit wel rooskleurig uit. "Ik ben enorm vereerd dat ik dit mag doen", waren zijn openingswoorden op de persbijeenkomst. "Ik vind het geweldig. Ik heb lange tijd aan jullie kant gezeten en weet daarom hoe makkelijk het is om van buitenaf kritiek te geven. Dat er af en toe slecht gevoetbald wordt heeft oorzaken, en bij Oranje ken ik die wel", schat Gullit in.



De voormalig aanvaller van onder meer Feyenoord, PSV, AC Milan en Chelsea ziet een mooie rol voor zichzelf weggelegd. "Ik wil op dingen anticiperen en kijk naar situaties waarin ik moet ingrijpen of met iemand moet praten. Ik zie de details heel goed. Dat is vooral een beetje mijn taak", stelt Gullit, die jarenlang het voetbal of televisie heeft geanalyseerd en daarom goed weet waar Nederland staat op de internationale voetbalkaart. "Deze ploeg is niet zo slecht als iedereen denkt."



Gluiperig

Veel mensen beweren dat Oranje een defensievere tactiek moet hanteren, zoals in het buitenland ook gebeurt. Kijk naar de Europa League-finale, waarin Ajax veel meer balbezit had dan het geslepen Manchester United, maar met 0-2 verloor. "In Duitsland, Spanje en Engeland spelen ze niet écht verdedigend, maar ik weet hoe buitenlanders naar het Nederlands voetbal kijken en hoe wij afgeschilderd worden. Zij vinden ons professors van voetbal, terwijl we het op het veld momenteel niet laten zien."

"Maar we hebben wel verstand van voetbal", beklemtoont Gullit. "Het gaat erom dat we ook ander werk doen dan alleen maar denken aan situaties in balbezit. Denk ook aan mijn tijd en Rinus Michels. Hij stond aan het begin van het totaalvoetbal. Hij heeft mij geleerd dat je tegenstanders nooit moet onderschatten en je soms moet aanpassen om ploegen lam te kunnen spelen. We moeten gebruik maken van Michels zijn denkwijze. Soms moet je wedstrijden gluiperig winnen, het hoeft niet altijd mooi te zijn. Vroeger speelde ik met ploegen prachtig voetbal, maar kende ik ook moeizame wedstrijden. Maar die duels moet je dan toch zien te winnen."



Advocaat over Gullit

Door: Koen Jans



Advocaat liet weten dat hij zeer content is met de aanstelling van Gullit als zijn assisent. "Ik ben ontzettend blij dat Guus, ehhh Ruud, gekozen heeft voor het Nederlands elftal", sprak Advocaat per abuis, waarmee hij voor gelach zorgde in de perszaal in Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. "Maar ik heb altijd gehoopt dat we nog een keer konden samenwerken. Ruud is een enorme persoonlijkheid met een enorme uitstraling. Er is een belangrijke taak voor hem weggelegd in de spelersgroep. Als voetballer heeft hij alles meegemaakt. Wie kent Ruud Gullit nou niet? Hij heeft heel wat bereikt."