Karsdorp doet Inter-verhaal af als onzin, Elia onderhandelt nog

10:19 – Volgens La Gazzetta dello Sport zijn Internazionale en AS Roma terecht gekomen in een strijd om de handtekening van Rick Karsdorp. De rechtsback van Feyenoord weet echter niets van concrete interesse uit Italië. "Onzin", zo is zijn korte reactie tegenover Het Algemeen Dagblad.



De international werd eerder al gelinkt aan een overstap naar Bayern München, maar volgens de Italiaanse sportkrant komt de interesse nu vooral uit de Serie A. Roma zou in eerste instantie twaalf miljoen euro hebben geboden, maar de Nerazzurri zitten daar nu al drie miljoen euro boven. Dat is nog altijd te weinig, want Feyenoord mikt naar verluidt op een bedrag van achttien miljoen euro.



Ook wordt er getrokken aan Feyenoord Eljero Elia. Istanbul Basaksehir zou vergaande intersse hebben, maar volgens Het Algemeen Dagblad zijn speler en club er nog niet uit. Bij een transfer moet Feyenoord overigens een deel van de som afstaan aan Elia en zijn oude werkgever Werder Bremen.