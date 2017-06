Speciale goal Kane: "Eerste duel als aanvoerder niet verliezen"

10 juni 2017 – Harry Kane zorgde er zaterdagavond in blessuretijd voor dat Engeland in de WK-kwalificatie geen nederlaag leed tegen Schotland. De ploeg van Gareth Southgate stond met 2-1 achter, maar de spits van Tottenham Hotspur zorgde ervoor dat er toch nog een punt werd gepakt.



Voor Kane was het een speciale treffer, want het was zijn eerste als aanvoerder van Engeland. "Natuurlijk wilden we winnen, maar we pakken nu een punt en staan nog eerste in de poule. Ik wilde absoluut niet verliezen in mijn eerste duel als aanvoerder. Daarom was ik heel blij met mijn doelpunt. Al met al was het best een goede dag voor ons en ook voor mij persoonlijk", zegt hij tegen ITV1.



De achterstand voor Engeland kwam onverwachts. "We hadden het eigenlijk helemaal onder controle en ineens stonden we 2-1 achter. Dan moet je toch nog een tandje bijschakelen en in deze uitwedstrijd een punt pakken is geen slecht resultaat", besloot Kane.