Heraclieden schakelen snel: Wuytens vervangt Hoogma

14:05 – Heracles Almelo heeft niet lang nodig gehad om het vertrek van Justin Hoogma op te vangen. De nummer tien van het afgelopen eredivisieseizoen heeft Dries Wuytens gestrikt als vervanger. De van Willem II afkomstige verdediger tekent voor twee seizoenen in het Polman Stadion.



De 26-jarige Wuytens heeft vier seizoenen bij Willem II achter de rug, maar had een aflopend contract in Tilburg. Van zijn transfervrije status heeft Heracles dus geprofiteerd. Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma op de clubwebsite: "In Dries Wuytens halen we een centrale verdediger in huis met veel ervaring. Hij speelde tot nu toe 93 wedstrijden op het hoogste niveau in België en Nederland."



Wuytens speelde voor zijn periode bij Willem II voor Beerschot AC. De Belgische verdediger is voormalig jeugdspeler van PSV.