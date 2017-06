Heerenveen neemt Deense verdediger over van Basel

14:16 – SC Heerenveen heeft een volgende versterking binnen. Daniel Høegh komt over van FC Basel. De 26-jarige verdediger uit Denemarken tekent in Friesland een tweejarig contract. Eerder contracteerden de Friezen doelman Warner Hahn, die overkwam van Feyenoord.



"We wilden er graag een stabiele en ervaren centrale verdediger bij. Høegh is gelouterd, kopsterk en beschikt over voetballend vermogen", licht technisch manager Gerry Hamstra toe op de officiële kanalen van Heerenveen. "Bij FC Basel heeft hij in de voorronde van de Champions League en de Europa League gespeeld en is hij tweemaal kampioen geworden. Met zijn ervaring is Høegh een goede versterking voor onze zeer talentvolle verdediging."



Høegh komt uit de jeugdopleiding van Odense BK, waar hij ook zijn profdebuut maakte. Bij Basel had de eenvoudig international nog een verbintenis voor twee jaar. Na Hahn is hij de tweede versterking die naar het Abe Lenstra Stadion komt.