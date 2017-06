Voest vertrekt bij Heerenveen, Otigba rondt transfer af

21:49 – Joris Voest maakt de overstap van sc Heerenveen naar FC Emmen. De 22-jarige verdediger speelde in de jeugd bij de Friezen, maar maakte nooit zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Bij Emmen tekent hij een contract voor één jaar met een optie voor nog een seizoen.



Voest speelde al sinds 2006 in de jeugdopleiding van sc Heerenveen. "Ik heb het heel lang enorm naar mijn zin gehad bij Heerenveen. Emmen benaderde mij met een enthousiast verhaal. Aangezien ik vrijwel mijn hele leven in Ruinerwold heb gewoond, ken ik Emmen goed en heb ik de club altijd gevolgd. Als echte Drent ben ik daarom zeer blij met deze uitdaging", aldus de verdediger op de clubwebsite.



Otigba

Heerenveen maakte eerder al melding van de transfer van Kenneth Otigba naar het Hongaarse Ferencváros, maar de verdediger is vrijdag officieel gepresenteerd bij de club. Hij zette vrijdag zijn handtekening onder een contract bij de club uit zijn thuisland. De duur daarvan is niet bekendgemaakt. Otigba werd afgelopen seizoen verhuurd aan Kasimpasa.