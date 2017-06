Klaassen verwacht geen problemen: "Kan ook hier scoren"

10:22 – Middenvelder Davy Klaassen kwam tijdens zijn loopbaan alleen nog maar uit voor Ajax, maar gaat nu zijn geluk beproeven buiten de landsgrenzen. Met Everton zal hij actief zijn in de Premier League, die te boek staat als één van de sterkste competities ter wereld. De miljoenenaankoop verwacht dat de aanpassing echter geen probleem is.



Klaassen was een belangrijke speler voor Ajax, niet in de laatste plaats door zijn scorend vermogen. Hij scoorde in totaal 49 doelpunten voor Ajax gedurende 151 basisplaatsen. "Ik kom graag in het strafschopgebied en ik speel graag met druk vooruit. Ik kan doelpunten creëren en zelf scoren", legt de middenvelder uit op de website van zijn nieuwe broodheer.



Hij denkt niet dat zijn doelpuntenproductie tot stilstand komt in Engeland. "Ik scoor mijn hele leven al veel doelpunten, dus ik verwacht dat ik dat ook in de Premier League kan. Doelpunten zijn niet het belangrijkste voor mij, maar natuurlijk wel van grote waarde in het voetbal. Ik ga mijn best doen en dan zullen de goals vanzelf komen."