De puinhopen van Van Breukelen: 13 maanden onrust

12:30 – Na de 'Breuk' tussen de KNVB en Hans van Breukelen kunnen we één ding concluderen: het was nooit rustig. De technisch directeur van de KNVB - de eerste in de geschiedenis - leverde veelal discussie op. Het begon meteen bij zijn aanstelling en hij zal op 1 augustus ook niet met stille trom vertrekken. FCUpdate.nl komt met een reconstructie van dertien maanden Hans van Breukelen in Zeist, een periode van louter onrust.



17 juni 2016 - Van Breukelen wordt technisch directeur

De KNVB zocht al tijden naar een technisch directeur. Bert van Oostveen, toenmalig directeur betaald voetbal, kwam uit bij Van Breukelen. Per 1 juli ging hij aan de slag. De bond zocht voor de nieuwe functie iemand met een rijk verleden als speler of trainer. Daarom zou Gerard Nijkamp van PEC Zwolle zijn afgevallen. Louis van Gaal bedankte voor het aanbod uit Zeist. Hoewel Van Breukelen een mooie spelerscarrière had, was zijn aanstelling opvallend. De Breuk werd door de publieke opinie als 'ongeschikt' betiteld. Hij kon het ongelijk bewijzen, maar dat lukte nooit.



15 augustus 2016 - Van Breukelen verrast door vertrek Advocaat

26 augustus 2016 - Teammanager Jorritsma moet stoppen

26 augustus 2016 - Gullit haakt af voor Advocaat-vacature

Vol goede moed wilde Van Breukelen een frisse wind laten waaien, ook bij het Nederlands elftal. Dick Advocaat moest Danny Blind bijstaan als assistent-bondscoach. Na de mislukte EK-kwalificatiecampagne mocht het op weg naar het WK in Rusland niet opnieuw misgaan. Maar de kwalificatiereeks was nog niet begonnen of Advocaat zwaaide alweer af. Hij koos voor een lucratieve overstap naar Fenerbahçe. Na drie oefenwedstrijden van Oranje moest Van Breukelen op zoek naar een opvolger. De technisch directeur was verrast.De Oranje-internationals en bondscoach Blind wilden graag verder met teammanager Hans Jorritsma, maar Van Breukelen besloot anders. De KNVB ging niet met hem verder. Jorritsma moest per 1 januari vertrekken. Blind baalde flink van het gedwongen vertrek van zijn gewaardeerde collega.

Van Breukelen onderhandelde met Ruud Gullit om Advocaat als assistent op te volgen. De twee botsten. Volgens de technisch directeur wilde Gullit twee clausules in zijn contract: één om te promoveren tot bondscoach bij een eventueel vertrek van Blind, en een vertrekclausule waar Advocaat gebruik van had gemaakt. Gullit zei dat dit pertinent onwaar was. "Ik heb gevraagd aan de bond of ik op papier kon krijgen of ik bij een vertrek van Blind opnieuw kon onderhandelen over mijn positie. Voor Van Breukelen was dat logisch, maar hij weigerde om dat in het contract te zetten", zei Gullit tegen de NOS. "Daar kon ik niet mee leven. Op de dag dat Van Breukelen in Zeist de deur achter zich dichttrekt, is die mondelinge afspraak niets meer waard." Over de vertrekclausule: "Een clausule om te vertrekken bij een verbeterde aanbieding is heel normaal in de voetbalwereld. Iedereen heeft zo'n clausule, alleen Van Breukelen wilde er niet mee akkoord."



29 augustus - Ook Van Basten vertrekt als assistent

27 september - Jorritsma mag tóch blijven

11 december - Blangé benoemd tot veelbesproken innovatiemanager

13 december - Van Breukelen beticht van vriendjespolitiek

De chaos bij het Nederlands elftal werd alleen maar groter. Marco van Basten bevestigde dat hij het voorbeeld van Advocaat volgde voor een innovatieve rol bij de FIFA. De gang van zaken leidde tot woede bij Gullit. Terwijl laatstgenoemde onderhandelde met Van Breukelen, sprak de technisch directeur ook over het vroegtijdige afscheid van Van Basten. Van Breukelen had Gullit moeten inlichten, vond althans de Zwarte Tulp. Hij noemde zijn oud-ploeggenoot Van Breukelen daarop onbetrouwbaar.Het slecht ontvangen besluit van Van Breukelen in augustus werd teruggedraaid: Jorritsma mocht tóch blijven. De KNVB besloot dat de teammanager de WK-kwalificatiereeks mocht afmaken.De KNVB benoemde oud-volleyballer Peter Blangé tot prestatie- en innovatiemanager (PIM). Van Breukelen bedacht deze nieuwe, maar veelbesproken en bespotte functie. De PIM moest er mede voor zorgen dat het voetbal naar een hoger plan getild zou worden.

Van Breukelen raakte in opspraak na een publicatie van De Telegraaf. De krant onthulde dat het omstreden bedrijf BTSW (Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen) van zijn vriend Rini Stoutjesdijk steeds meer opdrachten kreeg bij de KNVB. Door de kettingreactie die ontstond, besloot de KNVB de samenwerking tijdelijk stop te zetten.



23 december - Van Breukelen stuurt bondscoach voetbalvrouwen laan uit

26 maart - Ontslag voor Blind, waar was Van Breukelen?

De KNVB zette plotseling Arjan van der Laan, bondscoach van de voetbalvrouwen, op straat. Hij werkte toe naar het EK in eigen land van deze zomer. Van Breukelen zei dat er te weinig vertrouwen in Van der Laan was. De ontslagen bondscoach was compleet verrast door het besluit. Hij dacht op de goede weg te zijn.

Na het debacle van Oranje in Bulgarije werd Blind ontslagen als bondscoach. Tijdens een persconferentie van de KNVB om het besluit toe te lichten was Van Breukelen de opvallende afwezige. De technisch directeur zat achterin de zaal. Commercieel directeur Jean Paul Decossaux deed het woord. Formeel omdat Van Breukelen niet eindverantwoordelijk is, maar volgens het Algemeen Dagblad omdat de KNVB hem niet voor de leeuwen wilde gooien.



11 april - Van Breukelen hoopt op Feyenoord als kampioen, Van der Sar niet blij

April - Opvolging Blind: één grote soap

Van Breukelen zei tegen de NOS te hopen dat Feyenoord kampioen van Nederland zou worden. Dit tot verbazing van Edwin van der Sar. "Wel mooi dat weer een KNVB-topman zijn voorkeur uitspreekt...", twitterde de directeur van Ajax. Eerder had KNVB-manager Gijs de Jong ook al zijn hoop voor Feyenoord als kampioen uitgesproken.

De aanstelling van een opvolger voor Blind werd een grote soap. Van Gaal, Ronald Koeman en Frank de Boer waren onhaalbaar, ook de Duitser Roger Schmidt bedankte. Het vizier werd gericht op Henk ten Cate en Advocaat, die eerder onder het bewind van Van Breukelen nog vertrok. Van Breukelen sprak met beiden. Alle twee hadden ze ook oren naar de vacature. Ten Cate kreeg te horen dat hij bondscoach zou worden. De verheugde Ten Cate polste Fred Rutten voor een rol als assistent. Een dag later belde Van Breukelen Ten Cate weer. De KNVB wilde meer bedenktijd. Ten Cate trok zijn conclusies en hield de eer aan zichzelf. Hij voelde te weinig draagvlak.



28 april - Dossier 'Gullit'

9 mei - KNVB stelt Advocaat en Gullit aan, moddergooien met Ten Cate

Bijzonder is ook het dossier 'Gullit'. Ten Cate wilde Gullit samen met Rutten als assistent. Echter, zo liet Ten Cate weten aan De Telegraaf, weigerde Van Breukelen dit omdat er binnen de KNVB te veel verdeeldheid was over Gullit. Toen Advocaat, die na het afzeggen van Ten Cate op weg was bondscoach te worden, ook Gullit als rechterhand wilde, stemde Van Breukelen wél in.Advocaat werd aangesteld als bondscoach van Oranje, met Gullit als assistent. Juist De Kleine Generaal liet Van Breukelen eerder in de steek, waarna de technisch directeur vervolgens openlijk ruziede met Gullit. De Breuk gaf in de persconferentie aan dat hij de sentimenten opzij had geschoven en in 'koppeltjes' dacht. Op diezelfde persconferentie - een van de meest ongemakkelijke ooit - noemde Van Breukelen Ten Cate 'onbeschoft'. De kandidaat bondscoach had VI-verslaggever Martijn Krabbendam laten meeluisteren tijdens het onderhoud met Van Breukelen.

Met een statement via De Telegraaf en Voetbal International reageerde Ten Cate. Hij gaf aan geen onbeschoft persoon te zijn, maar zich in deze situatie gedwongen voelde zich zo te gedragen. "Om mijn eigen integriteit te beschermen. Dat moment brak aan toen ik aankondigde een statement naar buiten te brengen dat ik me terugtrok als bondscoach en Hans van Breukelen aan me mededeelde dat hij alles zou gaan ontkennen. Dat was het moment dat ik besefte dat het uiteindelijk mijn woord tegen het zijne zou worden. Achteraf is dat mijn redding geweest: mijn integriteit is niet aangetast omdat een onafhankelijke verslaggever ook heeft kunnen horen dat ik als bondscoach was aangesteld en de technisch directeur nog een keer openlijk zei dat hij alles zou gaan ontkennen." Bij RTL Late Night vertelde Van Breukelen dat hij zijn baan wilde behouden, om een bijdrage te leveren aan het Nederlandse voetbal. Hij was van plan het vertrouwen terug te winnen.



20 juni - Van Breukelen legt taken neer

Het aanschuiven bij RTL Late Night bleek een van zijn laatste optredens in het openbaar te zijn. Dinsdagmiddag maakte de KNVB bekend dat Van Breukelen per 1 augustus stopt. "Het is mij onvoldoende gelukt om mijn - en onze - ambities waar te maken. Daaruit trek ik mijn conclusies", liet hij optekenen in het persbericht van de bond. Wel vertrekt Van Breukelen volgens eigen zeggen met een goed gevoel. "Omdat ik weet dat ik er alles aan gedaan heb om onze doelstellingen te realiseren."Door: Steven Koelma