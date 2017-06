Pardew wil weer aan de bak: "Wachten op telefoontje"

18:30 – Het trainersvak begint weer te kriebelen bij Alan Pardew. De ervaren oefenmeester zit sinds december vorig jaar zonder werk, maar hoopt spoedig zijn rentree te kunnen maken in de Premier League. Het is nu wachten op een belletje van een club, zo geeft hij aan.



"Als manager is het altijd wachten op een telefoontje, waarna je moet bepalen of je een goed gevoel hebt bij het project of niet", zegt Pardew tegen Sky Sports. Hij hoopt niet dat collega's ontslagen worden. "Dat wil je nooit, maar het is wel zo dat ik de zaken nu goed in de gaten moeten houden. Je moet namelijk weten wat er allemaal gebeurt in trainersland."



Pardew, die op 22 december 2016 ontslagen werd bij Crystal Palace, heeft de juiste club nog niet gevonden. "Ik heb inmiddels met meerdere mensen gesproken, maar meer is het vooralsnog niet."