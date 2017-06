Koppers naar PEC: "Bij Willem II niet geworden wat ik hoopte"

24 juni 2017 – Dico Koppers had verschillende aanbiedingen op zak, maar koos voor PEC Zwolle. De verdediger vindt de speelstijl van de nummer veertien van de Eredivisie het beste bij hem passen. PEC nam Koppers vrijdag definitief over bij Willem II.



"Ik heb best wat aanbiedingen gehad. Uit Nederland, maar ook uit het buitenland", zegt Koppers tegen De Stentor. "Dat kan later altijd nog. Ik had het gevoel nog niet klaar te zijn in Nederland. Bij Twente was mijn eerste seizoen nog aardig, maar bij Willem II is het niet geworden wat ik ervan gehoopt had. Ik wil hier alsnog laten zien dat ik het voetballen echt niet ben verleerd."



De 25-jarige linksback komt oorspronkelijk uit de jeugd van Ajax, maar brak daar nooit door. Daarna speelde hij voor FC Twente en Willem II. In Zwolle hoopt Koppers succesvoller te worden. "Het eerste contact dateert van een paar weken geleden. Ik had een goed gevoel bij PEC. Deze club past bij me en dat heeft vooral met de speelstijl te maken. Als aanvallende back wil je het liefst in een aanvallende ploeg spelen. Dat kan hier."



Eerst moet Koppers herstellen van een enkelblessure. Hij denkt een aantal weken nodig te hebben om fit te raken.