'FIFA voert dopingonderzoek uit naar WK-ploeg van Rusland'

11:25 – De FIFA voert een grootschalig dopingonderzoek uit naar de nationale ploeg van Rusland. Het onderzoek richt zich op de ploeg van het WK 2014. De wereldvoetbalbond bekijkt of de voetbalploeg onderdeel uitmaakt van het door de staat gesteunde dopingprogramma, claimt The Mail on Sunday na een uitgebreid onderzoek.



De Britse krant zegt dat de FIFA bevestigd heeft dat de 23-koppige selectie van het WK in 2014 plus elf spelers, die niet mee reisden naar Brazilië, tegen het licht worden gehouden. Zij zijn verdacht, omdat ze afwijkende urinetesten afleverden. Vijf van geteste spelers zouden deel uitmaken van de huidige Confederations Cup-selectie.



Voor Rusland komen de aantijgingen op een beroerd moment. Over een jaar organiseert het land het WK. "Op de schouders van de FIFA rust een grote verantwoordelijkheid. Voor het WK moet de FIFA een besluit nemen", zegt Dick Pound, voormalig hoofd van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) tegen The Mail on Sunday. "Het is aan hen om te zeggen welke stappen zij nemen, om de integriteit van de sport te beschermen."



Dopingschandalen achtervolgen Russische sporters al langere tijd. 111 atleten werden vorig jaar al geweerd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.