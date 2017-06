Van Persie: "Ik ben nog niet klaar bij Fenerbahçe"

14:30 – Robin van Persie wil zich komend seizoen richten op Fenerbahçe. Onder nieuwe trainer Aykut Kocaman wil de spits voor de landstitel in Turkije gaan. Over zijn toekomst is veel gespeculeerd, onder andere Feyenoord wordt regelmatig genoemd.



"Mijn contract loopt een jaar door bij Fenerbahçe, en ik ben nog niet klaar", zegt Van Persie tegen Sporx. "Ik wil kampioen worden. De club heeft ook een nieuwe trainer. Over hem heb ik veel positieve dingen gehoord. Met hem vechten we voor de titel. Met het team gaan we alles geven. Ik ben er klaar voor. Het zal zwaar worden."



Onlangs kwam Fenerbahçe ook al met een statement over de toekomst van RvP. De oud-Feyenoorder verruilde twee jaar geleden Manchester United voor de Turkse topclub. Het afgelopen seizoen maakte Van Persie achttien doelpunten in 37 officiële wedstrijden voor Fenerbahçe.