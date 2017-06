'Ajax heeft met Van Leer gewenste tweede doelman binnen'

21:14 – Benjamin van Leer lijkt Roda JC zeer binnenkort te gaan verruilen voor Ajax. Volgens De Telegraaf zijn de Amsterdammers en de doelman woensdagavond tot een akkoord gekomen over een vierjarig contract. Met de deal zou een bedrag van rond de 700.000 euro gemoeid zijn.



Na het vertrek van Diederik Boer was Ajax op zoek naar een nieuwe stand-in achter eerste doelman André Onana. Roda JC handhaafde zich afgelopen seizoen in de Eredivisie mede dankzij de uitstekende prestaties van Van Leer. Daarmee kwam hij in beeld bij de Amsterdamse club. In Kerkrade heeft de doelman nog een contract tot medio 2019.



Volgens De Telegraaf voerde Van Leer enkele gesprekken met Carlo l'Ami en de nieuwe trainer Marcel Keizer en werd daarna snel een persoonlijk akkoord bereikt. Woensdagavond werden ook de clubs het eens over de transfersom.