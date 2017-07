Lenferink Groep neemt stadion PEC Zwolle volledig over

17:51 – Het MAC³PARK stadion van PEC Zwolle heeft een nieuwe eigenaar. Het stadion gaat inclusief het hotel, de winkels, kantoren en horeca van het BAM worden overgenomen door de Zwolse Lenferink Groep. Volgens het BAM is de complete handel verkocht met een boekwaarde van 48 miljoen euro.



Het is voor het eerst dat het stadion voor de volle honderd procent in Zwolse handen terechtkomt. "We zijn nu in eerste instantie zeer trots op deze toevoeging van dit prestigieuze Zwolse project aan onze vastgoedportefeuille. Tegelijkertijd benadruk ik graag dat we voornemens zijn er in te blijven investeren", zo staat op de site van de nieuwe eigenaar.



Het gaat Lenferink Groep niet alleen om het voetbalstadion. "Naast de functie sport, winkels, hotel en horeca, willen we de multifunctionaliteit van het hele gebied verder ontwikkelen. Zoals wellicht door het aantrekken van meer winkels en activiteiten."