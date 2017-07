Torres blijft Atlético Madrid trouw: contract met jaar verlengd

22:16 – Fernando Torres gaat op voor zien tiende seizoen bij Atlético Madrid. De 33-jarige spits heeft zijn aflopende contract bij Los Colchoneros met een jaar verlengd, zo meldt de Spaanse club woensdagavond via de officiële kanalen.



"Ik ben erg blij om nog een jaar samen verder te gaan", reageert Torres op de website van Atlético Madrid. Het clubicoon debuteerde in 2000 voor Atleti, en kende in die periode zijn hoogtijdagen. Tien jaar geleden verruilde hij de Madrileense grootmacht voor Liverpool. Via The Reds, Chelsea en AC Milan keerde Torres in de winter van 2015 terug op het oude nest.



El Niño is bij 'zijn' Atlético geen vaste waarde meer, maar stelt zich tevreden met een reserverol. Omdat de Madrilenen deze zomer geen spelers mogen kopen, had Atlético ook belang bij deze contractverlenging. Eerder werd Saúl Ñíguez een contract tot medio 2026 (!) voorgeschoteld.