Vitesse blij met opmerkelijke stap Zhang: "Goede transfer"

11:17 – Deze week kwam het opmerkelijke nieuws naar buiten dat Yuning Zhang van Vitesse naar Premier League-club West Bromwich Albion is getransfereerd. Verrassend, aangezien de Chinees in Arnhem een teleurstellende periode heeft gekend. Volgens algemeen directeur Joost de Wit heeft met name het financiële aspect de doorslag gegeven voor de Engelse club.



De Wit wil niet bevestigen dat de club negen miljoen euro heeft ontvangen, maar spreekt wel van een prima deal. "Dit is voor ons een heel goede transfer", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. Volgens De Wit heeft West Brom de spits gekocht om een nieuwe markt aan te boren. "Yuning komt uit een andere wereld. Hij is ongekend populair in China. Hij is de spits van het nationale team. Dat geeft hem grote economische waarde."



Overigens zal de twintigjarige spits het shirt van West Brom voorlopig niet gaan dragen, aangezien de club hem meteen voor twee seizoenen heeft verhuurd aan Werder Bremen.