Cocu redelijk tevreden: "Gemiste penalty enige smetje"

22:34 – PSV won zaterdag de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Tegen RKC Waalwijk werd het 0-2. Trainer Phillip Cocu was na afloop redelijk tevreden en stelde dat alleen de gemiste penalty van Luuk de Jong een smetje op de wedstrijd was.



PSV won dankzij twee doelpunten van Steven Bergwijn, maar de score had hoger op kunnen lopen. "De gemiste penalty is zeker een smetje. Ik vind het goed dat hij als aanvoerder de verantwoordelijkheid neemt. Ik had gehoopt dat hij hem erin had geschoten. Want het gaat verder dan alleen even een strafschop erin schieten", zegt Cocu over De Jong. "Ook voor zijn eigen gevoel. Want je ziet daarna dat hij twee kansen laat liggen. Dat heeft echt te maken met het missen van die penalty."



Cocu moet het komend seizoen doen zonder de naar Real Betis vertrokken Andrés Guardado. "Het is een dubbel gevoel. Je wilt een fantastische speler als hij natuurlijk nooit kwijt. Maar ik denk dat het na een aantal jaren PSV voor hem het goede moment was om een nieuwe uitdaging te zoeken", zegt de trainer, die de opvolger al op het oog heeft. "Jorrit Hendrix moet nu de volgende stap maken. Maar we gaan zeker nog versterkingen zoeken. We doen alleen niks overhaast."