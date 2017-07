Willem II sluit wellicht nog een Schalke-speler in de armen

13:25 – Willem II gaat op de Duitse toer. De Tilburgse eredivisionist nam Timon Wellenreuther al over van Schalke 04 en heeft nu weer een speler uit het land van onze oosterburen op proef. Tobias Pachonik werkt een stage af bij de Tricolores.



Willem II laat weten dat Pachonik met de selectie meegaat naar het trainingskamp in Doorwerth. De 22-jarige verdediger voegt zich vandaag (dinsdag) bij de selectie van de driekleur uit Tilburg. De stopper is afkomstig van Schalke 04.



Nadat Pachonik tussen 2011 en 2015 de jeugdopleiding van Nürnberg doorliep, maakte hij na een uitleenbeurt bij Stuttgarter Kickers de overstap naar Schalke 04, waar hij afgelopen seizoen teamgenoot was van Wellenreuther. Of de voormalig Duitse jeugdinternational net als zijn oud-ploeggenoot de overstap naar Tilburg zal maken, moet nog blijken.