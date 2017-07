VVV leent uit aan Den Bosch, Troost-Ekong naar Turkije

14:47 – VVV-Venlo heeft Evren Korkmaz op huurbasis gestald bij FC Den Bosch. De 20-jarige verdediger wordt voor één seizoen uitgeleend aan de Brabantse eerstedivisionist, die dit nieuws officieel bevestigd heeft.



Korkmaz is zowel op de rechterflank als in het centrum van de verdediging inzetbaar. De defensieve kracht was sinds het seizoen 2015/2016 onderdeel van de eerste selectie van VVV, waar hij tot dusver tot dertien optredens kwam in de hoofdmacht.



Troost-Ekong

Ondertussen heeft William Troost-Ekong ook een nieuwe club gevonden. De 23-jarige verdediger uit Haarlem is van AA Gent verkast naar Bursaspor, omdat een doorbraak in België uitbleef. In 2015 vertrok Troost-Ekong bij FC Groningen. De afgelopen anderhalf jaar werd de verdediger door Gent verhuurd aan het Noorse FK Haugesund.