Pereiro schiet PSV in oefenwedstrijd voorbij FC Sion

21:05 – PSV heeft ook haar tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen omgezet in winst. Op het trainingskamp in Zwitserland won de Eindhovense club woensdag met 1-0 van FC Sion. Afgelopen zaterdag was PSV al met 2-0 te sterk voor RKC Waalwijk.



Gastón Pereiro tekende in de eerste helft voor het enige doelpunt. De Uruguayaanse aanvaller scoorde in de 28ste minuut in de rebound, na een pass van Jürgen Locadia. In de tweede helft was PSV opnieuw de bovenliggende partij, maar verdere treffers bleven uit.



Derrick Luckassen, die AZ afgelopen maandag verruilde voor PSV, zat nog niet bij de selectie. De verdediger trainde vanochtend (woensdag) pas voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeggenoten.