Gold Cup: Verenigde Staten kruipen door oog van de naald

7:33 – De Verenigde Staten zijn op de Gold Cup in eigen land woensdagnacht door het oog van de naald gekropen. Het gastland won met 3-2 van Martinique. Panama won het andere groepsduel met 2-1 van Nicaragua. De Verenigde Staten en Panama hebben het bereiken van de kwartfinale beide in eigen hand.



Na een doelpuntloze eerste helft maakten de Verenigde Staten en Martinique er na rust een spektakel van. In 23 minuten werd maar liefst vijf keer gescoord. Omar Gonzalez en Jordan Morris leken de Verenigde Staten in een zetel te helpen, maar twee doelpunten van Kevin Parsemain en de stand was weer gelijk. Een kwartier voor tijd tekende Morris voor de beslissende 3-2.



Ook Panama won met minimaal. De 0-1 van Nicaragua vlak na rust via Carlos Chavarria werd rap ongedaan gemaakt door Ismael Diaz en Gabriel Torres. Komend weekend kunnen de Verenigde Staten en Panama een plekje bij de laatste acht veiligstellen. Het gastland treft het reeds uitgeschakelde Nicaragua, Panama speelt tegen Martinique dat een punt minder heeft dan beide koplopers.