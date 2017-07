Van Ginkel: "Lekker om nu een heel seizoen bij PSV te zijn"

16 juli 2017 – Voor de derde keer huurt PSV Marco van Ginkel van Chelsea. De middenvelder kwam de voorbije twee seizoenen steeds pas in de winterstop overgevlogen, maar dit keer wordt hij voor een heel seizoen gehuurd van de kampioen van Engeland.



"Ik ben hartstikke blij dat ik hier sta", vertelt de speler op de website van de Eindhovenaren. "Ik ga er alles aan doen om er een goed seizoen van te maken. Ik ben twee keer een half jaartje PSV'er geweest en vind het lekker nu een heel seizoen bij de club en de ploeg te zijn. Ik kijk er naar uit."



Ook technisch manager Marcel Brands is verheugd. "We wilden Marco per se aan de selectie toevoegen. Hij stond boven op ons lijstje en zijn daar niet van afgeweken. Met hem, Jorrit Hendrix, Bart Ramselaar, Davy Pröpper en een aantal jonge jongens in de selectie hebben we ons middenveld op orde."



Van Ginkel kwam in de twee voorbije huurperiodes tot 31 officiële wedstrijden voor PSV. Tijdens zijn eerste halfjaar (in het seizoen 2015/16) had hij bovendien een groot aandeel in het winnen van de landstitel.