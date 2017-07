"Willen laten zien dat het vrouwenvoetbal in de lift zit"

7:00 – Dik en dik verdiend wist het Nederlandse vrouwenelftal zondag de openingswedstrijd van het EK in eigen land te winnen van Noorwegen. De tweevoudig Europees kampioen werd dankzij een keurige goal van Shanice van de Sanden met 1-0 opzij geschoven in de Galgenwaard. De score had hoger kunnen uitvallen, maar het was een prachtige dag voor de Oranje-dames, die het vrouwenvoetbal verder op de kaart willen zetten.



Oranje-keepester Shari van Veenendaal hoefde eigenlijk maar tweemaal echt in actie te komen tegen de Noren, die onder de voet gelopen werden door Oranje Leeuwinnen. Toch bleef het 'slechts' bij 1-0 tegen de nummer elf van de wereld (Nederland is de nummer twaalf), omdat met name Vivianne Miedema en Lieke Martens het geluk en de scherpte misten in de afronding. Toch was het, in een uitverkocht huis, een mooi voetbalfeest.



Steun geeft energie



In aanloop naar het EK werd er al flink toegeleefd naar de start van het toernooi en zondag ging het dan eindelijk los. Voor het eerst in de historie liepen fans bij een duel van de Oranje-dames in een parade naar het stadion, wat mooie beelden opleverde. Uiteindelijk wachtten honderden supporters de spelersbus van Oranje op bij het stadion. Met name vrouwen, kinderen en hele gezinnen lieten zich zien in en rondom Stadion Galgenwaard. En waar de tegenstanders in het mannenvoetbal vaak uitgefloten of uitgejouwd worden, kon ook de Noorse bus rekenen op een applausje van de Oranje-fans.



In het stadion was sprake van een oranje zee. De wave ging meerdere keren rond – je moet ervan houden. Er ontvouwde zich best een aardige wedstrijd. Nederland domineerde, gaf weinig weg en creëerde veel kansen. De mooiste momenten in de eerste helft waren de eerbetonen aan Sylvia Nooij en Abdelhak Nouri, het mooiste moment in de tweede helft was de treffer van Van de Sanden. De aanvalster van Liverpool knikte een voorzet van Martens fraai binnen. Ze ging helemaal los, iets wat wel past bij haar persoonlijkheid. Ze is de vrolijke verschijning binnen het team. Ook toen ze gewisseld werd, zweepte ze het publiek nog even op. "Ik pakte gewoon mijn moment, iedereen werd helemaal gek."





Je kan zeggen wat je wil over het vrouwenvoetbal, maar de sfeer in Utrecht was echt prima. De fanatieke support deed de internationals veel. "Het was zó mooi om mee te maken en het gaf echt een enorme extra boost. Zoveel mensen in het oranje... tijdens de warming-up heb ik er echt van genoten, daarna ging wel de knop om", zegt rechtsback Desiree van Lunteren. "De supporters gaven ons echt fantastisch veel energie", voegt Sherida Spitse toe. Ook Miedema heeft genoten. "25.000 mensen hè, dat is een record. Het is echt speciaal. En de andere groepswedstrijden zijn ook al uitverkocht."Voor opdracht één zijn de Oranje Leeuwinnen geslaagd, maar opdrachten twee (Denemarken) en drie (België) volgen al snel. Donderdag en Maandag, om precies te zijn. "We zijn er nog lang niet, nog twee duels te gaan in de groepsfase", zegt Van Lunteren. Aanvoerster Mandy van den Berg waakt ook voor een teveel aan euforie. "We hebben dan wel gewonnen, maar het wordt nog zwaar." Spitse vult aan: "We mogen wel even genieten van deze mooie start, maar we moeten gefocust blijven."

Het resultaat telt uiteindelijk het zwaarst, maar het EK in eigen land heeft voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman een misschien nog wel groter doel: het Nederlandse publiek laten zien hoe het vrouwenvoetbal gegroeid is. "Het is erg belangrijk om te laten zien wat we allemaal kunnen", benadukt Miedema. "Daarom is het mooi dat we tegen Noorwegen al zo goed gevoetbald hebben. Het zou heel mooi zijn als we dat kunnen volhouden. Aan de sfeer zal het niet liggen: deze was al goed en nu wordt het alleen maar beter. We zijn relaxed en genieten", verzekert de spits.



Kika van Es heeft dezelfde lezing, al voegt de linksback eraan toe dat ze het vooral ook belangrijk vindt om zich voor de nieuwe generatie te tonen. "We willen wat laten zien, voor al die jonge meiden die nu ook aan het voetballen zijn. Toen wij klein waren, was er gewoon nog helemaal niets voor meiden. Nu willen wij laten zien dat het vrouwenvoetbal in de lift zit. Het is heel belangrijk dat wij aantonen wat we kunnen, zodat steeds meer mensen het vrouwenvoetbal accepteren. Dat gebeurt ook al, kijk maar eens naar hoeveel mensen er hier op de tribune zaten."



Door: Koen Jans