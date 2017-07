Real wil Peeters verhuren: talent praat met eredivisionisten

22:27 – Clubs uit de Eredivisie en Bundesliga azen op Mink Peeters. Het negentienjarige talent staat onder contract bij Real Madrid, dat hem voor een seizoen wil verhuren. NEC was ook een gegadigde, maar een tijdelijke overgang van de aanvaller naar Nijmegen is van de baan.



"NEC wilde Mink eerst een week op proef hebben", zegt vader Geert Peeters tegen De Gelderlander. "Dat kan technisch gezien niet eens, omdat hij nog onder contract staat bij Real. Uit dat aanbod blijkt wel dat Oversier Mink niet eens kende. Daar waren we wel verbaasd over. We zijn nu met andere clubs in gesprek. Clubs uit de Bundesliga en uit de Eredivisie."



Komende week wordt duidelijk waar de geboren Nijmegenaar gaat spelen. "Real wil Mink voor één jaar bij een club stallen op het hoogste niveau, in plaats van bij Castilla (tweede team van Real, red.) te laten spelen. Het idee om naar NEC te gaan kwam ook niet uit de koker van Real, maar uit die van ons. Mink is toch een Nijmeegse jongen. Via investeerders hebben we contact gezocht, ook omdat NEC hem vorig jaar graag wilde hebben. Helaas gaat het nu allemaal niet door."