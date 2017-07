AZ laat overbodig viertal vertrekken: "Perspectief is minder"

19 juli 2017 – AZ verwacht in de zomer nog wat spelers kwijt te raken. De club heeft Ben Rienstra, Illias Bel Hassani, Muamer Tankovic en Job van der Linden laten weten dat ze mogen vertrekken uit Alkmaar. Het viertal is dan ook niet mee op trainingskamp naar Griekenland.



John van den Brom vertelt aan FOX Sports dat dinsdag met de betreffende spelers is gesproken. "We hebben een grote groep. Het heeft niet veel zin om zoveel mensen mee te nemen naar Griekenland. We hebben die jongens uitgelegd dat hun perspectief in de toekomst wat minder is. Daarom mogen ze nu rondkijken of ze een andere club kunnen vinden."



De trainer stelt dat het viertal het prima deed in de voorbereiding en dat slechte prestaties niet de aanleiding zijn voor een vertrek. "Maar als je geen perspectief hebt, is het lastig om die spelers als trainer nog te motiveren. Je moet werken met een groep die trainbaar is wat aantallen betreft", legt Van den Brom het besluit uit.