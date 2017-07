De Boer duidelijk: "Wij hebben een kwaliteitsinjectie nodig"

11:02 – Frank de Boer pleit voor versterkingen bij Crystal Palace. De huidige selectie vindt de manager te smal om aan het nieuwe Premier League-seizoen te beginnen. In ieder geval één nieuwe speler is onderweg: Ajacied Jaïro Riedewald.



Over drie weken viert De Boer zijn debuut in de Premier League. "Managers willen hun selectie zo snel mogelijk in orde hebben. Het financiële aspect speelt altijd mee. Daarom moeten we accepteren dat het soms moeilijk kan zijn", zegt De Boer, geciteerd door het eigen clubkanaal, op een persconferentie.



"Wij hebben een kwaliteitsinjectie nodig, want de Premier League is een lastige competitie. Wanneer je een solide seizoen wilt draaien, kun je niet werken met dertien of veertien spelers die in aanmerking komen voor het eerste team. Je hebt er zestien à zeventien nodig."



De komst van Riedewald is al een tijdje ophanden. "Het is nog niet honderd procent rond, dus we moeten wachten. Hopelijk gaat het snel lukken."