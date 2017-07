Keeper Ruiter kan contract verdienen bij Sunderland

17:00 – Robbin Ruiter maakt deze zomer mogelijk een transfer naar Engeland. De 30-jarige doelman is momenteel op proef bij Sunderland. Ruiter mag zich zaterdag bewijzen in de oefenwedstrijd tegen Bradford City.



Ruiter is transfervrij, nadat zijn aflopende contract bij FC Utrecht niet werd verlengd. De keeper zal ook moeten laten zien dat hij weer fit is. Sinds het seizoen 2012/2013 was hij de vaste goalie van de club uit de Domstad, maar door een gebroken sleutelbeen stond hij van eind november 2016 tot eind maart 2017 aan de kant. Zijn vervanger David Jensen greep vervolgens zijn kans en won de concurrentiestrijd voor de plek onder de lat.



Sunderland, dat afgelopen seizoen uit de Premier League degradeerde, is nog op zoek naar een nieuwe doelman. Jordan Pickford werd eerder deze zomer voor ongeveer 28 miljoen euro verkocht aan Everton.