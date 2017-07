Jahanbakhsh blij met Stengs: "Concurrentie maakt me beter"

16:25 – Alireza Jahanbakhsh kijkt uit naar de seizoensstart in de Eredivisie. Door zijn interlandverplichtingen kende de aanvaller geen al te lange vakantie, maar toch miste hij het voetbal. In Calvin Stengs heeft hij komend seizoen een concurrent erbij, maar volgens Jahanbakhsh komt dat de teamprestaties alleen maar ten goede.



Na de laatste interlandperiode is het voor Iran inmiddels duidelijk dat de tickets voor het WK in Rusland geboekt kunnen worden. "Het was een ongelofelijk gevoel, omdat we ons al twee wedstrijden voor het einde van de kwalificatie plaatsten voor het WK. En dat zegt veel, want we hebben het geweldig gedaan. We hebben geen duel verloren en kregen zelfs geen doelpunt tegen", blikt Jahanbakhsh terug op de website van AZ. "Ik heb nu de kans om in Rusland op mijn 23ste voor de tweede keer op een wereldkampioenschap te spelen."



Maar eerst gaat de blik op het aankomende seizoen in Alkmaar. "Aan de ene kant had ik natuurlijk wat meer tijd met familie willen doorbrengen na zo'n lang seizoen. Aan de andere kant miste ik het voetbal. Ik had zin om weer te trainen en terug bij de groep te komen. Ik begon tijdens het trainingskamp en dat was wel zwaar, maar het ging goed", zegt de aanvaller, die blij is met de goede prestaties van Stengs in de laatste weken van het afgelopen seizoen. "Calvin is jong en toen ik net zo oud was, wilde ik het ook graag laten zien en de kans krijgen. Nu is die tijd voor hem. Maar als goede ploeggenoten helpen wij elkaar. Ook maakt de concurrentie mij beter en het team sterker."