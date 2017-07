Man United en Blind bestraft na breken anti-dopingregels

16:10 – Manchester United, Phil Jones en Daley Blind hebben een sanctie opgelegd gekregen door de UEFA wegens het breken met de anti-dopingregels. De Europese voetbalbond UEFA heeft dat op deze maandag laten weten in een verklaring. Jones is voor twee duels geschorst, terwijl zowel Man United als Blind een geldboete heeft gekregen.



De sanctie komen voort uit de dopingcontrole na de Europa League-finale tegen Ajax op 24 mei in Stockholm. Na de 2-0 overwinning op de Amsterdammers zou Jones een medewerker bij de controle op verbale wijze onheus bejegend hebben en een gebrek aan medewerking en respect hebben getoond. De verdediger is voor twee duels geschorst, waardoor hij onder meer de strijd om de Europese Supercup tegen Real Madrid aan zich voorbij moet laten gaan. Deze wedstrijd wordt op dinsdag 8 augustus afgewerkt.



Jones moet ook 5.000 euro aftikken bij de UEFA. Dat geldt ook voor Blind, die aanvankelijk geen dopingtest zou hebben willen doen, omdat hij wilde feestvieren met zijn ploeggenoten. De UEFA meldt dat de oud-Ajacied de regel niet heeft nageleefd met betrekking tot het feit dat elke speler zich na een verzoek zo snel mogelijk naar de dopingcontrole moet begeven. Er wordt overigens niet gesuggereerd dat een van de spelers overigens doping gebruikt hebben.



Man United heeft een geldboete van 10.000 euro gekregen voor de gang van zaken. De club heeft drie dagen om in beroep te gaan, maar zal dat vermoedelijk niet doen.