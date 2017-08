'PSV komt in zoektocht naar nieuwe linksback uit bij HSV'

9:20 – Door het vertrek van Jetro Willems is PSV nog op zoek naar een nieuwe linksachter en de club hoopt die te vinden in Hamburg. Volgens onder meer het Eindhovens Dagblad is de club uit de Lichtstad geïnteresseerd in Douglas Santos van HSV.



De 23-jarige Braziliaan is in beeld om Willems op te volgen bij PSV, dat al enige tijd zoekt naar nieuwe linksachter. Technisch manager Marcel Brands gaf onlangs al aan dat de club in het buitenland op zoek is naar een nieuwe linksback. Slaagt die zoektocht, dan is PSV waarschijnlijk uitgewinkeld op de transfermarkt.



Momenteel is rechtspoot Joshua Brenet de enige linksback in de selectie.