Inspiratieloos PSV ook in Osijek onderuit en is klaar

22:44 –

Na de teleurstellende nederlaag in eigen huis tegen NK Osijek (0-1) had PSV veel goed te maken. Maar in Kroatië had het elftal van Philip Cocu het weer knap lastig. Opnieuw veel balbezit, maar te weinig kansen. Dankzij een vrije trap won Osijek net als vorige week met minimaal verschil: 1-0.





Het was in ieder geval duidelijk dat Cocu allesbehalve tevreden was met het resultaat in Eindhoven. De coach voerde maar liefst drie wijzigingen door in zijn basiself. Jorrit Hendrix en Davy Propper begonnen op het middenveld voor Bart Ramselaar en Steven Bergwijn, terwijl ook Luuk de Jong vanaf de bank moest toekijken. Dat betekende dat Hirving Lozano, de Mexicaanse aankoop, aan de aftrap mocht verschijnen in Osijek.



Waar men hoopte dat deze nieuwe smaken de Kroatische defensie aan het wankelen konden brengen, werd het toch weer een lastig duel voor PSV. De thuisploeg zakte grotendeels in op eigen helft, wachtend op die ene kans in de counter. Met die snelle tegenstoten had PSV – net als in Eindhoven – zichtbaar moeite.



Weinig kansen



Aan de andere kant kon het voorin, ondanks de wijzigingen, nauwelijks een kans creëren. Jürgen Locadia leek te kunnen toeslaan, maar de spits werd op het laatste moment alsnog afgestopt, terwijl Osijek-doelman Marko Malenica de bal even later van de doellijn wist te halen. Een handjevol mogelijkheden voor PSV dus, maar die kreeg Osijek ook. En uit de eerste kans was het meteen raak voor de Kroaten: Peter Bockaj schoot een vrije trap op overtuigende wijze tegen de touwen en zette zijn ploeg al in de eerste helft op 1-0.





De Eindhovenaren wisten maar niet door de fysiek sterke, blauwwitte muur heen te breken. Ook niet toen het met invallers De Jong en Sam Lammers echt iets moest gaan forceren. Derrick Luckassen en Van Ginkel waren nog aardig dichtbij de gelijkmaker, maar PSV straalde simpelweg niet de overtuiging uit. Osijek bleek over twee duels te sterk (beide keren 1-0) en mag verder in de strijd om een ticket voor de Europa League.