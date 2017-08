Johan Cruijff Schaal prooi voor Feyenoord na penalty's

20:08 – De eerste officiële prijs van het seizoen is een prooi geworden voor Feyenoord. De Rotterdammers leken de buit al snel binnen te hebben, maar de wedstrijd kantelde volledig nadat de 2-0 van Feyenoord wegens buitenspel werd afgekeurd en Vitesse vervolgens een door de videoscheidsrechter toegekende penalty verzilverde. Feyenoord mocht de Johan Cruijff Schaal vervolgens alsnog de lucht in hijsen, omdat het de strafschoppen beter nam.



De openingsfase van de wedstrijd was zonder twijfel in handen van Feyenoord. De Rotterdammers traden aan met het vertrouwen van een kampioen en namen het initiatief direct in handen. Dat leidde al snel tot de openingstreffer. Na wat speldenprikjes was het Jens Toornstra die in de achtste minuut zijn doelpuntenrekening van het nieuwe seizoen opende. Die treffer begon met een uitstekende actie van Tonny Vilhena op het middenveld. Hij zag de ruimte bij Jean-Paul Boëtius en gaf perfect mee. Het teruggekeerde jeugdexponent van Feyenoord behield vervolgens goed het overzicht en legde perfect klaar voor Toornstra. Die twijfelde niet en knalde de bal mooi achter doelman Pasveer: 1-0.





De Rotterdammers behielden na de snelle openingsgoal de controle, terwijl Vitesse vooral zoekende was. De Arnhemmers hadden moeite met het behouden van langdurig balbezit, waardoor de nodige combinaties knullig mislukten. Positieve uitzondering hierbij was Thulani Serero, die zijn nieuwe ploeg in de eerste helft op sleeptouw nam. Dat leidde bijna tot de gelijkmaker in de slotfase van de eerste helft. De van Ajax overgekomen middenvelder ging goed door en veroverde de bal op Vilhena. Hij gaf goed mee aan Bryan Linssen, die met het nodige gevoel de stand bijna gelijk trok. Brad Jones stond aan de grond genageld, maar had het geluk dat de lat hem te hulp schoot.





De bijna-gelijkmaker van Linssen bleek wel de opmaat naar de wederopstanding van Vitesse. De Arnhemmers kwamen na de rust fris uit de kleedkamer en kregen steeds meer grip op de wedstrijd. Toch leek het zo'n tien minuten na de rust de nekslag te krijgen. Jørgensen schoot de 2-0 binnen nadat Tim Matavz een penalty was onthouden. De Deen werd echter tot opluchting van iedereen bij Vitesse teruggefloten voor buitenspel. Even later werd het nog mooier voor de geel-zwarten, toen scheidrechter Makkelie met behulp van de videoscheidsrechter alsnog een penalty toekende aan Matavz. De strafschop werd uitstekend benut door Alexander Büttner, waardoor Vitesse weer helemaal terug in de wedstrijd was.



Beide ploegen hadden na de gelijkmaker de nodige moeite om door te drukken, waardoor de wedstrijd langzaam maar zeker richting het einde kabbelde. De nieuwe regels schrijven voor dat er bij een gelijke stand na negentig minuten direct penalty's worden genomen. Doordat Jones de eerste twee Arnhemse strafschoppen wist te keren kon Jørgensen uiteindelijk de winnende penalty binnenschieten. Feyenoord pakt dus de derde prijs in een kleine anderhalf jaar tijd en begint het seizoen op de gewenste manier.