Van Bronckhorst blij met schaal: "Moeten wel stappen maken"

21:31 – Giovanni van Bronckhorst begon het seizoen met Feyenoord goed door beslag te leggen op de Johan Cruijff Schaal. De trainer was blij dat de eerste prijs voor de Rotterdammers vast binnen is, maar stelt ook dat zijn team nog stappen moet maken voor het begin van de competitie.



"Als je een prijs kunt winnen dan moet je er vol voor gaan. Dat hebben we vandaag gedaan", was de eerste reactie van Van Bronckhorst tegenover FOX Sports. De trainer vond Feyenoord vooral in de eerste helft goed. "De eerste 20-25 minuten speelden we uitstekend. Uiteindelijk kun je in die fase de wedstrijd beslissen. Maar daarna werden we wat onrustig. Toen kon Vitesse ook gevaarlijk worden in de omschakeling."



Het meest opvallende moment van de wedstrijd was het moment dat de videoscheidsrechter besloot om Vitesse, kort nadat een goal van Feyenoord was afgekeurd, toch nog een strafschop toe te kennen voor een situatie die enkele minuten eerder plaatsvond. "Ik had niet door wat er aan de hand was. Ik dacht dat de videoscheids werd ingezet om te kijken of het doelpunt van Nicolai Jørgensen buitenspel was. Maar ik weet dat dit mag en we moeten de beslissing accepteren", aldus Van Bronkchorst, die in de tweede helft aanwinst Sofyan Amrabat inbracht als rechtsback. "Kevin Diks had het moeilijk en Amrabat kan wat meer opkomen. We kregen de wedstrijd wat meer onder controle toen. Toen probeerden we de 2-1 nog te maken, maar dat lukte niet meer", legt de trainer uit.



Feyenoord staat er goed voor, maar volgens Van Bronckhorst is zijn ploeg er nog niet helemaal klaar voor. "We moeten zeker nog stappen maken. Dat heeft deze wedstrijd ook laten zien. Dat heb ik de jongens gezegd. Maar het is beter om die stappen te maken met de schaal in handen", stelt hij. Ook een aanwinst voor de aanval is nog welkom. Robin van Persie is één van de namen die blijft vallen in Rotterdam. "Er staat nog geen streep door zijn naam. Maar voor nu is er niks nieuws over te melden."