Bosz wint ruim van derdeklasser, maar verliest Toprak

6 augustus 2017 – Daags na de verloren wedstrijd tegen Bayern München om de Super Cup heeft Borussia Dortmund een ruime overwinning geboekt. In een oefenduel was de topclub veel te sterk voor derdeklasser Rot-Weiß Erfurt: 2-5.



Peter Bosz gaf de spelers die tegen Bayern speelden rust, waardoor er sprake was van een veredelde b-ploeg. Dat team kwam verrassend op achterstand, maar won na een 2-2 ruststand alsnog overtuigend. Grote man aan de zijde van Dortmund was de zeventienjarige Alexander Isak, die maar liefst vier van de vijf doelpunten wist te maken. De andere goal kwam op naam van Niclas Beste.



Toch was er ook slecht nieuws voor Bosz. Verdediger Ömer Toprak, overgenomen van Bayer Leverkusen, brak namelijk zijn neus. De aanwinst begon in de basis maar speelde het duel niet uit. Het is nog niet duidelijk hoelang de Duitse Turk buitenspel staat.