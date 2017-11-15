Live voetbal 2

Bosz denkt dat interlandperiode Borussia Dortmund goed doet

15 november 2017, 15:07

Peter Bosz denkt dat interlandperiode Borussia Dortmund goed zal doen. Na vijf competitie- en vier Champions League-duels waarin niet werd gewonnen, was er eindelijk even rust voor BVB. "Daardoor konden we de afgelopen week weer eens echt trainen", sprak de coach.

De vrije dagen werden dan ook niet bepaald rustig beleefd door Dortmund, maar volop gebruikt om de tegenvallende resultaten te verbeteren. Die inspanning stemt Bosz positief: "We konden met twaalf, dertien spelers hard trainen. Niet maar met vier of vijf", laat hij weten op de clubsite. Dat trainen deed de coach in aanloop naar het treffen met VfL Stuttgart, de nummer twaalf van de Bundesliga, van vrijdagavond.

"Stuttgart is een ploeg met een goede verdediging, ze geven weinig kansen weg", analyseert Bosz. "Het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Alleen als we honderd procent vasthouden aan onze speelstijl, zullen we succesvol zijn."

Ömer Toprak is er vermoedelijk ook weer bij. De verdediger die kampte met een knieblessure begint morgen (donderdag) vermoedelijk weer met trainen en is mogelijk alweer inzetbaar voor Bosz.

