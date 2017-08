Conte baalt van arbitrage: "Er is frustratie bij ons"

6 augustus 2017 – Chelsea leek zondag op weg naar de zege tegen Arsenal in de strijd om het Community Shield, maar verloor ondanks een 1-0 voorsprong de wedstrijd na strafschoppen. Bovendien eindigde de kampioen het duel met tien man, door een rode kaart voor Pedro. Antonio Conte baalt.



"Natuurlijk heerst er teleurstelling", reageert de Italiaan in Engelse media. "De FA Cup-finale verloren we ook van Arsenal en toen speelden we ook met een man. Ik heb het zelf niet goed gezien, maar ik hoorde van veel mensen dat wij een strafschop hadden moeten krijgen en dat zorgt voor frustratie bij ons. Je moet de beslissingen van een scheidsrechter altijd respecteren, maar soms maakt het je wel boos. Ik wilde de arbiter een aantal dingen vragen, maar dan waren we tot morgenochtend aan het praten geweest."



In de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis voor Chelsea, mede omdat keeper Thibaut Courtois hoog over schoot. "Hij is één van de beste penaltynemers", is de opvallende reactie van de coach. "Op de training laat hij dat steeds zien en daarom nam hij er vandaag ook een."