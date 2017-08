Southampton haalt met Lemina grote naam in huis

19:40 – Enkele dagen voor de start van de Premier League heeft Southampton nog uitstekende zaken gedaan op de transfermarkt. De club is er namelijk in geslaagd om Mario Lemina warm te maken voor een transfer naar het St. Mary's Stadium. De controlerende middenvelder heeft voor vijf seizoenen getekend en wordt een concurrent van Jordy Clasie.



De 23-jarige middenvelder komt over van Juventus, waarvoor hij sinds 2015 speelde. De speler uit Gabon kwam vorig seizoen nog in actie in de Champions League-finale tegen Real Madrid en kwam voor zijn Italiaanse periode ook uit voor Lorient en Olympique Marseille. Zijn nieuwe bestemming wordt nu dus de Premier League.



"Ik ben heel gelukkig met mijn transfer naar Southampton", zegt Lemina. "Dit project sprak me het meest aan en mijn familie staat hier achter. Ik ben heel blij dat ik hier ben." Het is niet duidelijk of Lemina komend weekend, als Southampton het seizoen begint met een wedstrijd tegen Swansea City, al in actie kan komen.