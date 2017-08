Fortuna haalt oud-Bundesliga-keeper, Kabesele naar Turkije

22:15 – Fortuna Sittard heeft een opvallende naam aan de selectie toegevoegd. De Jupiler League-club uit Limburg zijn er in geslaagd de transfer van Aykut Özer te voltooien. De 24-jarige keeper komt over van het Turkse Karabükspor.



Bij die club speelde de doelman vorig seizoen, maar deze zomer genoot hij van een transfervrije status. Zijn nieuwe bestemming is dus Fortuna geworden, dat hem voor één seizoen heeft vastgelegd. Özer speelde in het verleden voor Eintracht Frankfurt, waarvoor hij twee duels in de hoofdmacht speelde.



Kabasele weg bij Anderlecht

Ondertussen is er een einde gekomen aan de periode van Nathan Kabasele bij RSC Anderlecht. De aanvaller had nog een contract bij de Belgische club, maar maakt de overstap naar Gaziantepspor. De oud-speler van De Graafschap en Torino gaat zodoende aan de slag op het tweede niveau van Turkije.