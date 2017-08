Mourinho content: "In Engeland hebben we geen Real Madrid"

8 augustus 2017 – Ondanks de 2-1 nederlaag kijkt José Mourinho toch met een goed gevoel terug op de strijd om de Super Cup. De oefenmeester concludeert dat Manchester United klaar is voor het Premier League-seizoen en vindt dat zijn team het Real Madrid lastig gemaakt heeft.



"Ik ben tevreden over veel dingen die we hebben laten zien", zegt Mourinho. "In de Premier League hebben we geen Real Madrid. Real is een topteam met specifieke kwaliteiten. Van hun middenvelders bestaan geen replica's. Er bestaat geen tweede Modric, geen tweede Kroos, geen tweede Isco en geen tweede Casemiro. In de tweede helft hebben wij het ze toch lastig gemaakt met voetbal waar zij niet van houden."



In het tweede bedrijf kwam Manchester United nog terug tot 2-1, waardoor het nog spannend werd in Skopje. "Ik ben blij met onze reactie", zegt Mourinho. "We kregen via Marcus Rashford nog een grote kans en bleven vechten tot de laatste seconden. Dat is geweldig", aldus Mourinho, die eveneens tevreden was met hetgeen Romelu Lukaku liet zien. "Het valt niet mee om je werk te doen tegen een ploeg die domineert. Hij heeft zijn best gedaan. Hij miste een grote kans, maar hij was wel trefzeker. Hij leverde een goed gevecht tegen twee goede verdedigers. Ik ben blij met de manier hoe hij zich aanpast aan onze groep."