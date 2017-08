Ziyech duidelijk: "Wij zijn verder dan Feyenoord en PSV"

10:03 – Hakim Ziyech en Amin Younes zijn het met elkaar eens: Ajax moet dit seizoen kampioen worden. Ziyech bombadeert de Amsterdammers zelfs tot favoriet voor de landstitel. Ajax werd in 2014 voor de laatste keer kampioen van Nederland.



"Het wordt wel weer eens tijd om een prijs te pakken", zegt Ziyech tegen de NOS. "Dat vinden we allemaal. Ajax hoort ieder jaar iets te winnen. Bovendien denk ik dat wij de stijgende lijn van vorig seizoen zullen doortrekken en daarom zijn we verder dan Feyenoord en PSV. Dus ik denk dat onze kansen veel groter zijn dan van de andere topclubs."



Younes vult Ziyech aan. "In Amsterdam verwacht men van ons dat we een prijs pakken en ik moet zeggen: ik heb een goed gevoel, omdat we een team hebben met zeer getalenteerde spelers. En vooral omdat ik merk dat we allemaal iedere dag beter willen worden en zo moet het ook."