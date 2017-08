Cocu verwacht heet middagje NAC: "Zij vliegen erin"

15:01 – Na de 3-2 overwinning op AZ in de eerste speelronde gaat PSV in de tweede wedstrijd van het seizoen op bezoek bij NAC Breda. Phillip Cocu verwacht dat het Brabantse onderonsjes weleens een pittige ontmoeting kan worden. "Zij gaan er voor 120 procent invliegen."



"We kunnen ervan uitgaan dat het er zondag fel aan toe zal gaan. NAC is tot op het bot gemotiveerd, PSV tegen in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dat motiveert", zegt Cocu volgens de clubwebsite op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met NAC, dat haar eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie in twee jaar tijd speelt. "Daar moeten we op voorbereid zijn. En dat is ook mooi hè. Sommige spelers halen er juist extra motivatie uit", weet de keuzeheer van PSV.



De gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ heeft de voor de nodige rust gezorgd, iets wat Jürgen Locadia en Jorrit Hendrix vorige week beaamden. "Maar, we moeten zaterdag gewoon weer leveren", benadrukt Cocu. "We zijn goed gestart. De afgelopen week hebben we wat meer tijd gehad om op specifieke punten te trainen. Helaas zou ik eigenlijk willen zeggen, want we hadden graag Europees gespeeld. Maar we kunnen met linies nu wel tactisch op een wat ander niveau trainen. We zien verbeteringen in de onderlinge verstandhouding. Natuurlijk lukt het niet om dat in een week tijd te perfectioneren. Wel hebben we meer dagen gehad om aan de ontwikkeling van het team te werken."



Derrick Luckassen kan zijn debuut maken voor PSV, nadat hij vorige week tegen zijn oude club AZ nog geschorst was.