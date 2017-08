Cambuur beboet Peersman voor smerige overtreding

9:25 – SC Cambuur heeft Marvin Peersman meteen beboet voor zijn overtreding op Ajacied Mateo Cassierra. De linksback van de Leeuwarders deelde in de blessuretijd een trap uit aan de aanvaller van Jong Ajax. Hij kreeg meteen rood.



"Het is een domme rode kaart. Dit was een schandalige overtreding. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, maar zag het gelijk al", zegt trainer Marinus Dijkhuizen tegen FOX Sports. "Ik heb het gelijk veroordeeld in de kleedkamer en een boete gegeven. Dit hoort niet thuis op het veld, en zeker niet bij Cambuur."



Dijkhuizen deelde in zijn trainerscarrière niet eerder zo snel een boete uit. "Ik kan me dat niet heugen. Maar dit kon ik zonder beelden ook wel beoordelen. Ik had zicht op de situatie."



Cambuur is Peersman vermoedelijk meerdere wedstrijden kwijt, en wordt de linksbackpositie problematisch. "Xander Houtkoop als linksback is op dit moment het beste alternatief. Cody Klaver, een jonge jongen, kan daar ook spelen. Darren Rosheuvel misschien ook, maar het zijn allemaal gekunstelde oplossingen."