League Cup: Liverpool treft Leicester, City tegen West Brom

10:35 – De Engelse topclubs ontlopen elkaar in de derde ronde van de League Cup. Al mag Liverpool met een uitwedstrijd Leicester City aan de bak. Manchester City staat met wedstrijd op bezoek bij West Bromwich Albion ook een Premier League-onderonsje te wachten.



Arsenal treft in eigen huis Doncaster Rovers uit de League One. Landskampioen Chelsea ontvangt Nottingham Forrest (Championship), dat Newcastle United uitschakelde. Titelverdediger Manchester United is gekoppeld aan Burton Albion, ook uitkomend in het Championship. Tottenham Hotspur moet nog even afwachten wie het treft. De winnaar van Barnsley – Derby County komt naar White Hart Lane. Beide Championship-clubs spelen later nog tegen elkaar.



Crystal Palace neemt het in eigen huis op tegen Huddersfield Town, de club die de ploeg van Frank de Boer in de openingswedstrijd van de Premier League nog verraste. Het Everton van Ronald Koeman speelt op Goodison Park tegen Sunderland. Wolverhampton Wanderers, dat Southampton woensdag uitschakelde, treft nu Bristol Rovers (League One).