Guardiola over CL-loting City: "Napoli is fantastisch"

Bij de Champions League-loting werd Manchester City deze week gekoppeld aan Napoli, Shaktar Donetsk en Feyenoord. Trainer Pep Guardiola is met name onder de indruk van de Italianen en is minder bekend met de andere twee tegenstanders uit de groep.



Bij de loting kwam Napoli uit pot 3 uit de koker. Een pittige tegenstander, weet Guardiola. "Napoli was de sterkste ploeg uit die pot", zegt hij op de website van zijn club. "In mijn ogen is Napoli de best voetballende ploeg van Italië. Ik houd van teams als Napoli, omdat ze het spel willen maken. Aan de bal is dat team fantastisch. Ik vind dat Napoli bij de drie best voetballende ploegen van Europa hoort."



Guardiola's kennis over Shaktar en Feyenoord is nog niet voldoende om een goede mening te kunnen vormen over die clubs, zegt de Spanjaard. "Het is afwachten wat die teams kunnen brengen, maar in de Champions League is het altijd lastig. Alle ploegen kunnen uit en thuis van je winnen."



Manchester City begint het Champions League-seizoen op 13 september in Rotterdam.