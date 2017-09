Locadia zag transfer afketsen: "Maar blij dat ik hier mag zijn"

16:16 – Jürgen Locadia werd afgelopen transferperiode gelinkt aan Wolverhampton Wanderers. Hoewel de aanvaller van PSV zelf geen naam van de club noemt, erkent hij in gesprek met FOX Sports wel dat hij heel dicht bij een overgang naar het Verenigd Koninkrijk was.



"Ik was dicht bij het vliegtuig naar Engeland. Ik was bezig met de medische keuring. Toen belde mijn zaakwaarnemer dat het gecancelled was", vertelt de spits. "Misschien was ik een beetje teleurgesteld, maar ik sta er anders in dan twee jaar geleden. Ik speel bij een mooie club en ik ben blij dat ik hier mag zijn."



Ook zijn collega-aanvaller Luuk de Jong zag op het laatste moment een overstap (naar Girondins Bordeaux) in het water vallen. "Voor hem is het jammer, maar voor het team heeft hij zeker waarde", meent Locadia, die vooralsnog de strijd om de spitspositie heeft gewonnen. "Daar ben ik blij mee, na jaren vechten, tussen de bank en linksbuiten elke week. Maar ik heb geen privilege van de trainer. Ik moet het elke week laten zien."