Hake gaat voor nieuw begin, Sparta doet vertrouwen op

19:26 – FC Twente is bijzonder slecht begonnen in de Eredivisie. De club uit Eschede pakte in de eerste drie wedstrijden namelijk nog geen enkel punt. De selectie van de Tukkers onderging in de zomer aardig wat mutaties en trainer René Hake hoopt dat de spelers snel op elkaar ingespeeld zijn.



Twente wil eerste punten pakken

Op bezoek bij Sparta Rotterdam wil FC Twente de eerste punten binnenhalen. Fredrik Jensen en Tom Boere zijn nog twijfelgevallen voor het duel. Over beide spelers neemt Hake zaterdag een beslissing. Dat de transfermarkt gesloten is, geeft rust bij Twente, stelt Hake. "Er is duidelijkheid over de samenstelling van de groep. In dat opzicht voelt het ook wel als een soort van nieuw begin. We hebben een grote kleedkamer, dat zullen we goed moeten organiseren. Mooi om te zien dat nieuwe spelers ook altijd voor een nieuwe dynamiek zorgen in de groep. Het geeft ons ook meer mogelijkheden. Nu is het zaak dat we snel op elkaar ingespeeld raken en de onderlinge afstemming goed is", zegt hij op de clubwebsite.



Volgens Hake kan FC Twente veel beter dan wat het tot nu toe liet zien. Op bezoek bij Sparta hoopt de trainer dat het er wel uitkomt. "Sparta is een ploeg die herkenbaar speelt, je weet normaal gesproken wat je ten aanzien van hun formatie kunt verwachten. Maar ook zij hebben een aantal nieuwe spelers aangetrokken en kunnen het daardoor anders gaan neerzetten. Wij moeten met name naar onszelf kijken en zorgen dat we met een goed gevoel uit Rotterdam wegkomen."



Pastoor praat met Sparta over contract

Sparta Rotterdam moet het tijdens de thuiswedstrijd doen zonder Paco van Moorsel en Janne Saksela. Het duo is nog altijd geblesseerd. Daartegenover staat dat Ragnar Ache wel weer inzetbaar is. Hij miste afgelopen week enkele trainingen, maar is fit genoeg. Sparta won in de Eredivisie nog niet, maar boekte onlangs wel een 5-2 oefenzege op Meppen. Die winst gaf de selectie vertrouwen. "Het gevoel dat het goed gaat, daar worden we beter van", zegt trainer Alex Pastoor tegen RTV Rijnmond.



FC Twente pakte dit seizoen nog geen punten en Pastoor beseft dat er zeker iets te halen valt. "Je proeft wel dat er iets loos is bij FC Twente, maar ik heb mijn handen vol aan Sparta. Daar richt ik mijn aandacht op", laat de trainer weten. Pastoor laat daarnaast weten dat hij aan het eind vorig seizoen met Sparta over een contractverlenging sprak. "Daar stonden beide partijen positief in. Maar ik heb ook gezegd dat wanneer er een mooie uitdaging komt, ik zeker zal luisteren. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch."