Van Gaal: "Gevraagd voor élke functie bij de KNVB"

9:13 – Louis van Gaal is door de KNVB voor meerdere functies benaderd. Ook vroeg de bond hem de ontslagen Danny Blind op te volgen bij het Nederlands elftal. De 66-jarige Amsterdammers legde alle aanbiedingen naast zich neer.



"Ik sta er nog steeds zo in dat Manchester United mijn laatste klus is geweest. Ik ben afgelopen jaar gevraagd voor zo'n beetje élke functie bij de KNVB en heb op alles 'nee' gezegd", zegt Van Gaal tegen het Algemeen Dagblad. "Ik ben 'klaar', in principe, maar ik vind wel: zeg nooit nooit. Iets zou me dan écht nog moeten triggeren. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken, moet ik dan nu nog voor halflege tribunes aan de slag in pakweg Monaco? Nee."



Van Gaal zegt Oranje met extra betrokkenheid te volgen. De pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk was voor hem geen verrassing. Het probleem is dat erin deze kwalificatie al drie coaches voor de groep hebben gestaan. Ik ben zelf ook nog benaderd om te doen wat Dick Advocaat nu doet. Maar ik heb dat afgewezen. Het 'proces' is tussentijds altijd veel moeilijker op gang te brengen dan aan het begin van een cyclus. En dat wordt weer bevestigd door wat je nu ziet."



De oud-bondscoach vervolgt: "Je kunt toch niet zeggen dat het Nederlands elftal overloopt van de spirit? Terwijl spirit zó belangrijk is én Advocaat ook gewoon een goede coach is. Ik vind: een bondscoach mag niet ontslagen worden tijdens een kwalificatiecyclus. Je krijgt jongens maar acht keer te zien in een jaar. In die spaarzame tijd moet jij je visie zien over te brengen. Dat is nog veel lastiger dan bij een club."